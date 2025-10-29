Sexagenario muere al caer del techo de su vivienda

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Un hombre identificado como Edgar Rafael Rojas Barreno, de 60 años de edad, murió este miércoles luego de caer del techo de su vivienda.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Rojas Barreno, habría resbalado mientras realizaba mantenimiento al techo de la residencia ubicada en la calle Panamá de Punto Fijo.

Edgar Barreno, fue trasladado al hospital Calles Sierra donde le apreciaron graves contusiones en el hígado y traumatismo craneoencefálico severo.

Cactus24 29-10-2025

Accede a nuestro   Instagram    y canal de   Whatsapp   para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte  Telegram   y    Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor