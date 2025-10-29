Sexagenario muere al caer del techo de su vivienda

Un hombre identificado como Edgar Rafael Rojas Barreno, de 60 años de edad, murió este miércoles luego de caer del techo de su vivienda.

Rojas Barreno, habría resbalado mientras realizaba mantenimiento al techo de la residencia ubicada en la calle Panamá de Punto Fijo.

Edgar Barreno, fue trasladado al hospital Calles Sierra donde le apreciaron graves contusiones en el hígado y traumatismo craneoencefálico severo.

Cactus24 29-10-2025

