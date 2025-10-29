Sexagenario abusó sexualmente de una adolescente

Enrique José Gómez Oria, de 67 años, fue detenido por presuntos actos lascivos a una adolescente en el municipio San Francisco del estado Zulia.

La detención se llevó a cabo tras recibir una denuncia de una ciudadana que reportó el abuso sexual de su hija de 12 años, ocurrido la noche anterior.

Una comisión de la Policía del Municipio San Francisco (Polisur), se trasladó a la urbanización San Francisco, Sector 7, donde la niña identificó a Gómez como el autor de los hechos. Al ser abordado por la comisión, Gómez mostró una actitud hostil, pero fue controlado y se le realizó una revisión corporal, en la que se le incautó un teléfono celular marca Infinix.

El ciudadano fue arrestado y se le informaron sus derechos. La niña denunciante fue trasladada al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo, mientras que Gómez fue llevado al ambulatorio urbano Sierra Maestra para valoraciones médicas.

El caso fue notificado al Ministerio Público, que ordenó las actuaciones pertinentes para presentar al detenido ante los tribunales de justicia, mientras este permanece recluido en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido.

Cactus24 (29-10-2025)

