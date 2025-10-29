Sean Diddy’ Combs saldrá de prisión en mayo de 2028

Se espera que Sean “Diddy” Combs pase aproximadamente tres años en una prisión federal, según los registros federales de reclusos.

Combs fue sentenciada a principios de este mes a 50 meses de prisión por dos cargos de prostitución interestatal, con crédito por el tiempo cumplido mientras esperaba el juicio este verano. Su fecha prevista de liberación es el 8 de mayo de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones.

Combs fue absuelto de los cargos más graves de extorsión y tráfico sexual. Se declaró inocente y ha mantenido su inocencia.

Está detenido desde su arresto en septiembre de 2024.

Los fiscales habían pedido que Combs cumpliera 11 años de prisión, a pesar de que esta es la primera condena penal de Combs. Además de la pena de prisión, el juez también ordenó una multa de 500.000 dólares y cinco años de libertad supervisada.

Los abogados de Combs dijeron que esperaban apelar el fallo del juez.

Cactus24 (29-10-2025)

