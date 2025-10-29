Sean Diddy’ Combs saldrá de prisión en mayo de 2028

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Se espera que Sean “Diddy” Combs pase aproximadamente tres años en una prisión federal, según los registros federales de reclusos.

Combs fue sentenciada a principios de este mes a 50 meses de prisión por dos cargos de prostitución interestatal, con crédito por el tiempo cumplido mientras esperaba el juicio este verano. Su fecha prevista de liberación es el 8 de mayo de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Combs fue absuelto de los cargos más graves de extorsión y tráfico sexual. Se declaró inocente y ha mantenido su inocencia.

Está detenido desde su arresto en septiembre de 2024.

Los fiscales habían pedido que Combs cumpliera 11 años de prisión, a pesar de que esta es la primera condena penal de Combs. Además de la pena de prisión, el juez también ordenó una multa de 500.000 dólares y cinco años de libertad supervisada.

Los abogados de Combs dijeron que esperaban apelar el fallo del juez.

 
Cactus24 (29-10-2025)
Accede a nuestro   Instagram    y canal de   Whatsapp   para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte  Telegram   y    Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor