Productores españoles de Onda Vasca visitan Falcón

El estado Falcón acogió un prestigioso «Fam Trip» de tres días con comunicadores y profesionales de las artes visuales de la cadena radial española Onda Vasca de Bilbao. Esta iniciativa fue organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y contó con la participación de la cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna Cabello. La actividad se ratifica como un esfuerzo gubernamental clave para estrechar lazos y proyectar la rica oferta turística de Venezuela ante el mercado europeo.

La visita es una clara manifestación de la sinergia entre la ministra de Turismo, Leticia Gómez, y el gobernador de Falcón, Víctor Clark, quienes comparten el propósito de impulsar el turismo como mecanismo sostenible para la dinamización económica regional. La coordinación entre los entes nacional y regional busca traducir las políticas de promoción en un crecimiento sólido y duradero para Falcón. El grupo fue recibido por funcionarios de Corpotulipa e Inatur y disfrutó de la exquisita gastronomía falconiana.

El itinerario destacó la visita al Parque Nacional Morrocoy. Los productores españoles recorrieron los cayos, disfrutando específicamente de las aguas turquesas de Cayo Sombrero y Boca Seca, donde constataron la calidad de los servicios turísticos. Además, el viaje abarcó el segmento ecoturístico con una visita al Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, guiada por el geógrafo ornitólogo Francisco Contreras. La logística se coordinó con emprendedores de Hoku Turismo y funcionarias de Inparques, evidenciando la colaboración público-privada.

El encuentro con el equipo de Onda Vasca (@ondavasca) representa un significativo impulso para el turismo receptivo de Falcón. El contenido mediático que han estado generando destaca las bondades naturales, la infraestructura turística y la calidez del pueblo venezolano ante una audiencia internacional, posicionando a Falcón en la dinámica agenda turística global.

Se proyecta que esta promoción directa se traduzca en un incremento en la llegada de turistas europeos, lo que logrará la diversificación de las fuentes de ingreso y el fomento de empleo local.//Prensa Corpotulipa

Cactus24 29-10-2025

