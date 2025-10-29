Preso por extraer un balancín de la Planta Compresora Leona 6 de PDVSA

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) adscritos a la Unidad Contra Subversión y Terrorismo del estado Anzoátegui, mediante la ejecución de patrullaje, aprehendieron a un ciudadano por presunta extracción y comercialización ilegal de material estratégico, perteneciente a la estatal Petróleos de Venezuela S.A.

Durante el operativo que se ejecutó en el sector rural La Josefina de la parroquia Pedro María Freites, adyacente a la Planta Compresora Leona 6 de PDVSA, se conoció que este material era un activo petrolero denominado Levantamiento Mecánico (Balancín) asociada al pozo: ORM 87, causando afectaciones en los intereses socioeconómicos de la nación.

El caso pasó a orden de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y proceder de manera legal, tal como lo estipula la ley venezolana, informó la PNBDAET en redes sociales.

Cactus24 29-10-2025

