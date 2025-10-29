Niño aparece muerto dentro de una maleta abandonada frente a un cementerio

Un macabro hallazgo tiene consternada a la comunidad de Belém, en Brasil luego de que el cuerpo de un niño fuera encontrado dentro de una maleta, frente al cementerio de São George, en el barrio Marambaia, la tarde del lunes 27 de octubre.

Según informaron medios locales, vecinos notaron una maleta abandonada y, al acercarse, descubrieron que en su interior se encontraba el cuerpo de un menor, aparentemente de unos seis años de edad.

Las autoridades policiales acordonaron la zona y equipos de peritaje forense trabajaron en el lugar para recolectar evidencia que permita identificar al responsable del crimen.

De momento, no se ha confirmado la identidad del menor, aunque se sospecha que podría tratarse de un niño reportado como desaparecido desde hace varios días en el mismo barrio.

El caso ya está siendo investigado por la Policía Civil de Brasil, mientras los vecinos y familiares piden justicia ante un hecho que ha generado repudio y tristeza en todo el país.

Cactus24 (29-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.