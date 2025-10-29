Mueren 460 personas en ataque a hospital de Sudán

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido un alto el fuego en Sudán después de que el fin de semana, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) asesinaran a más de 460 pacientes y familiares en el Hospital Materno Saudí de la ciudad de Al Fasher, capital de la región de Darfur Norte (al oeste del país), tras tomar dicha localidad.

«La OMS está horrorizada y profundamente conmocionada por los informes sobre el trágico asesinato de más de 460 pacientes y acompañantes (…) tras los recientes ataques y el secuestro de personal sanitario», ha denunciado a través de su cuenta de X, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Todos los ataques contra la atención sanitaria DEBEN CESAR de inmediato y sin condiciones. Todos los pacientes, el personal sanitario y las instalaciones sanitarias deben estar protegidos por el Derecho Internacional Humanitario», ha añadido.

El director de la OMS ha señalado además que, previo a este último ataque, la organización había «verificado 185 ataques contra la atención sanitaria en Sudán, con un saldo de 1.204 fallecidos y 416 heridos entre personal sanitario y pacientes desde el inicio del conflicto en abril de 2023». Adhanom Ghebreyesus ha detallado que del total de los ataques, 49 se han producido solo en este año, «con un saldo de 966 personas fallecidas».

Tras más de un año y medio de asedio, las FAR se hicieron con el control de Al Fasher el domingo. Entre el fin de semana y el lunes, los paramilitares asesinaron a más de 2.000 civiles, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según han denunciado las Fuerzas Conjuntas de Protección de Darfur, colaboradoras con el Ejército sudanés.

