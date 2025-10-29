Monos de laboratorio escaparon luego de que se volcara el camión que los transportaba

Un grupo de monos escapó de su cautiverio este martes, después de que el camión en el que eran transportados volcó sobre una carretera de Mississippi, informaron las autoridades.

Todos los monos que escaparon fueron sacrificados, con excepción de uno, informó el Departamento de Policía del Condado de Jasper en una publicación en Facebook, advirtiendo que los animales eran “agresivos”. De momento se desconoce cuántos ejemplares había a bordo del camión.

El camión transportaba monos Rhesus, que pesan alrededor de 7,7 kilos (16 libras) y son de los animales más empleados para estudios médicos en todo el mundo.

Los ejemplares se encontraban alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, el cual suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad. La institución explicó en un comunicado que los animales no pertenecen a la universidad y que no estaban siendo transportados por la universidad.

De momento se desconoce quién es el propietario de los monos, quién los transportaba o cuál era su destino final.

En un video se puede ver a los monos desplazándose en medio de la hierba alta a un costado de la autopista interestatal 59, a pocos kilómetros al norte de Heidelberg, Mississippi. También se observan cajas de madera con etiquetas de “animales vivos” esparcidas por el lugar.

La policía del condado informó en un principio que los monos portaban enfermedades, incluyendo herpes, pero la Universidad de Tulane afirmó en un comunicado que los monos “no han sido expuestos a ningún agente infeccioso”. El departamento de policía respondió diciendo que el conductor del camión le informó a las autoridades que los monos eran peligrosos y que se requería de equipo de protección personal para su manejo.

La Universidad de Tulane señaló que colabora con las autoridades locales. Elementos del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi también se presentaron al lugar.

El incidente ocurrió a unos 160 kilómetros (100 millas) de Jackson, la capital del estado. No está claro qué fue lo que provocó la volcadura del camión.

Cactus24 (29-10-2025)

