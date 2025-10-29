“Melissa” baja a categoría 2 tras salir de Cuba rumbo a Bahamas

El huracán Melissa se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza por el este de Cuba, informó este miércoles el Instituto de Meteorología (Insmet), que advirtió que el fenómeno aún mantiene fuertes lluvias, vientos intensos y marejadas peligrosas en la región oriental del país.

Melissa tocó tierra con categoría 3 a las 3:10 de la madrugada (hora local) en el municipio de Chivirico, provincia de Santiago de Cuba, tras azotar la isla con ráfagas violentas y abundantes precipitaciones.

Según el último boletín del Insmet, el huracán ha dejado acumulados significativos de lluvia, como los 335,2 milímetros registrados en el Centro Meteorológico de Holguín, uno de los valores más altos desde el inicio de la temporada ciclónica.

Cactus24 (29-10-2025)

