Maduro: Basta de especular con el precio del cemento

El presidente Nicolás Maduro encabezó una jornada de trabajo desde Petare, dirigida a comunidades y al Poder Popular, donde destacó la importancia de garantizar un precio justo para los productos esenciales, como el cemento, cuya producción es realizada por el pueblo y la nación.

“Hay que ponerle el precio justo porque este cemento lo producimos nosotros y no puede estar robando con el cemento que produce el pueblo y la nación venezolana”, afirmó.

Reiteró: “Atención ladrones, vamos por ustedes. Basta de estar especulando con el precio del cemento”.

Maduro subrayó que mientras se buscan inversionistas para impulsar la industria cementera, no se puede permitir que actores externos impongan precios abusivos.

“Cuando ese cemento lo producimos con pura piedra nacional, es producto nacional. No tiene ninguna justificación, el pueblo debe luchar por sus precios justos”, resaltó.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva participó en la jornada, destacando el rol fundamental de las ferreterías comunales en la reducción de costos y el acceso a materiales esenciales.

“Esta ferretería comunal está conformada por un equipo completo: Comercio Nacional, Emprender Juntos y Comunas. La idea es que, así como la bodega comunal, esta ferretería pueda vender a precios solidarios, evitando los sobreprecios de los intermediarios”, explicó.

La funcionaria destacó que ya se han desplegado las primeras 80 ferreterías comunales, como parte de un esfuerzo conjunto entre el Estado y las comunidades.

“Esto es especialmente relevante en época de diciembre, cuando muchas familias necesitan reparar o pintar sus casas”, añadió.

Cactus24 29-10-2025

