Leopoldo López dice que Capriles colabora con el chavismo desde hace más de una década

El dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López lanzó duras acusaciones contra el exgobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski, a quien calificó como “una ficha de la dictadura desde hace mucho tiempo”.

Durante una entrevista con el tiktoker «Kilómetro», López aseguró que Capriles “se volteó” y que su actitud frente a Nicolás Maduro ha estado marcada por la «cobardía estructural».

«Lo conozco bien desde hace muchos años. Fuimos alcaldes, él en Baruta y yo en Chacao. Pero tomó la decisión de nunca enfrentar a la dictadura», afirmó.

El dirigente opositor recordó el proceso electoral de 2013, en el que Capriles fue candidato presidencial, y lo acusó de haber desaprovechado la oportunidad de impedir que Maduro tomara el poder. «Tenía los pelos del burro en la mano. Se le pidió que convocara a la calle, pero sus asesores le dijeron que debía actuar como estadista. Le tiró un tobo de agua fría a la gente», relató.

López también reveló un episodio ocurrido durante su encarcelamiento en Ramo Verde en 2014, cuando —según su testimonio— Capriles lo visitó para pedirle que desmovilizara las protestas que se desarrollaban en ese momento. «Me dijo que llamara a la gente a no protestar. ¿Cómo llegó Capriles ahí? Con un acuerdo de la dictadura», denunció.

Cactus24 (29-10-2025)

