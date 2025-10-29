Leones paró a Tigres al derrotarlo 7 carreras por 5

Navegantes maniató y le puso freno a Caribes (2-1) que apenas dio dos hits, Bravos derrotó a Tiburones (5-1) y Águilas a Cardenales (3-1) con batazos de José Pirela y Yonathan Perlaza

En una fiesta de batazos Leones del Caracas paró a Tigres de Aragua al derrotarlo 7 carreras a 5, en el partido que los enfrentó este martes en el estadio Monumental Simón Bolívar, de la capital venezolana, con una ofensiva perfecta del Brainer Bonaci, quien convirtió en hits sus tres turnos, uno de ellos cuadrangular.

Segunda derrota que sufren los felinos rayados en lo que va de torneo, la primera se las propinó Bravos de Margarita (3-1) el 19 de octubre; no obstante se mantienen en el primer puesto de la tabla de posiciones.

En el mismo primer tramo Leones se puso arriba con dos anotaciones; su primer bateador, Yonathan Daza, logró su tercer cuadrangular de la temporada. Posteriormente Aldrem Corredor también conectó su tercer batazo de vuelta completa en el torneo.

Aumentaron la cuenta en el segundo, que comenzó Víctor Bericoto con doblete. Bonaci sacó boleto y ambos avanzaron por toque de sacrificio de Jeferson Morales, mientras que elevado de sacrificio de Ángel Aguilar llevó hasta la goma la tercera anotación de Leones.

Tigres se acercó en el tercero con una rayita, tras sencillo de José Peraza, que siguió a segunda por lanzamiento descontrolado, a tercera con sencillo de Lorenzo Cedrola y anotó por elevado de sacrificio de Keyber Rodríguez, para poner 3-1 el marcador.

No obstante, en el cierre del tercero Leones se despegó con dos rayitas; sencillo de Wilfredo Tovar, boleto a Jhonny Pereda y avanzaron con lanzamiento descontrolado; imparable de Aldrem Corredor llevó una al plato y con rodado de José Rondón para dobleplay entró otra; ahora los anfitriones dominaban 5-1 y elevaron la cuenta con una en el cuarto y otra en el sexto.

Tigres atacó con dos carreras en el sexto, una en el séptimo y otra en el octavo, pero se quedaron cortos y ganó Leones 7-5.

Leones logró catorce imparables: Brainer Bonaci de 3-3, un cuadrangular y anotó dos carreras; Aldrem Corredor de 4-2, cuadrangular y dos impulsadas; Yonathan Daza de 4-1, jonrón y produjo dos rayitas. Tigres dio dieciséis hits, David Rodríguez de 5-4, un doblete y pisó el plato en una ocasión; Keyber Rodríguez de 4-2, anotó una carrera y produjo dos.

En el montículo ganó Yoimer Camacho (G, 1-0), trabajó el quinto tramo retirando en fila a los tres bateadores que opuso, para su primera victoria; salvó Norwith Gudiño (S, 3) con labor de 1.2 episodios, recibió dos incogibles y propinó tres ponches; perdió el abridor Yoenis Yera (P, 0-1), apenas se mantuvo 1.2 innings con cuatro hits (dos jonrones), tres carreras, un boleto y un ponche.

Cactus24 (29-10-2025)

