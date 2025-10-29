Impondrán multas de 30 euros a quienes orinen en plena vía pública de Caracas

Los ciudadanos que sean sorprendidos por organismos de seguridad orinando en espacios públicos del municipio Libertador, en la capital venezolana, deberán pagar una multa de hasta $30$ euros.

Esta medida busca atacar una problemática que ha afectado a la ciudad en los últimos años. La sanción está basada en el artículo 25 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, y su monto deberá ser cancelado en su equivalente en bolívares.

Este artículo 25 se refiere específicamente a las conductas que afectan la paz y las buenas costumbres. En su numeral 6, establece que «hacer las necesidades fisiológicas en aceras, plazas y bulevares atenta contra la moral y las buenas costumbres».

Entretanto, las autoridades han recordado a los ciudadanos que existen múltiples opciones para satisfacer sus necesidades fisiológicas cuando están fuera de casa, exhortándolos a hacer uso de ellas.

Cactus24 (29-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.