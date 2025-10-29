Huracán Melissa deja 23 muertos en Haití y destrozos en Jamaica

El huracán Melissa provocó este miércoles «daños cuantiosos» e inundaciones en Cuba, según el gobierno, tras asolar Jamaica como la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años.

Tras su paso por Jamaica como un huracán categoría 5 con violentas ráfagas y lluvias torrenciales, el gobierno declaró al país «zona de catástrofe». Mientras que en Haití se reportan 23 muertos hasta ahora producto del ciclón, aunque se espera que la cifra crezca ya que hay un número indeterminado de personas desaparecidas.

En cuanto a los fallecidos, en Jamaica se registraron tres muertos, lo mismo que en Panamá y una persona muerta en República Dominicana.

En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla, en el este, la tormenta inundó casas y calles y derribó árboles, postes y cables del tendido eléctrico. Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

Melissa se aleja de Cuba convertido en un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia las Bahamas.

