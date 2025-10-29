Fuerza Aérea de los Estados Unidos entró en el ojo del huracán Melissa

El 53º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocido como «Cazadores de Huracanes», encontró turbulencias más fuertes de lo normal mientras volaba hacia el ojo del huracán Melissa el martes por la mañana y se vio obligado a regresar.

El equipo ahora está regresando a su ubicación de operaciones en Curazao después de experimentar «fuerzas más fuertes de lo normal» que justificaron una inspección de seguridad antes de que pudieran continuar, escribió el 53 ° Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico en las redes sociales .

Una situación similar se produjo el lunes, cuando un vuelo de «Hurricane Hunters» «abandonó la tormenta temprano» después de experimentar una severa turbulencia también el lunes, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

A pesar de verse obligados a regresar una vez el lunes, la Fuerza Aérea compartió un video asombroso de cómo los «Cazadores de Huracanes» volaron hacia el ojo de la tormenta varias veces durante el transcurso del día.

Melissa tiene un ojo «bien definido» de 10 millas náuticas de ancho, según el NHC.

Se pronostica que se desplace cerca o sobre las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos este miércoles, según el NHC. El huracán podría alcanzar las inmediaciones de las Bermudas el jueves por la noche.

Cactus24 (29-10-2025)

