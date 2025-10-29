Fortalecen servicio eléctrico en Falcón con respuesta directa del 1×10 del Buen Gobierno

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) llevó a cabo el despliegue de instalación de transformadores solicitados a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, en beneficio de más de mil familias del municipio Falcón, en la Península de Paraguaná.

Durante las labores, trabajadores de CORPOELEC conectaron equipos de potencia con capacidades entre 25 y 50 kVA, con sus respectivas protecciones, además de realizar retensado de líneas y adecuaciones a componentes eléctricos para garantizar la máxima eficiencia en el servicio de energía.

Entre los sectores atendidos se encuentran: San José de Cocodite, 18 Octubre, Pueblo Nuevo, Buena Vista, sector Barríalito, Las Carmelitas, El Vínculo, Cayerua, Guacuira y La Ciénaga.

Betty Colina, habitante de la parroquia Buena Vista, agradeció al Gobierno Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, por la dotación de transformadores: “Son hechos, no palabras. Trabajando para lograr la calidad de vida que merece nuestro pueblo”.

Estas maniobras representan una respuesta oportuna y eficiente a las solicitudes de las comunidades, canalizadas a través del 1×10 del Buen Gobierno, cuya meta principal es proseguir en la mejora de los servicios públicos para beneficio de los falconianos.

