FDA de EE.UU retira del mercado toallas desmaquillantes Neutrógena por posible presencia de bacterias

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) por sus siglas en inglés) informó sobre el retiro de más de 15,000 paquetes de toallitas desmaquillantes Neutrogena en cuatro estados del país, luego de detectar la presencia de una bacteria potencialmente peligrosa.

El retiro fue ordenado por Revue, empresa matriz de Neutrogena, y clasificado como de Clase II por la FDA. Esto significa que el uso del producto podría causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque el riesgo general para la población se considera bajo.

El uso del producto podría causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles”, señaló la agencia sanitaria estadounidense.

Los análisis revelaron la presencia de Pluralibacter gergoviae, una bacteria considerada un patógeno oportunista. Esto quiere decir que no suele afectar a personas sanas, pero puede causar infecciones en quienes tienen el sistema inmunológico comprometido, padecen enfermedades crónicas o tienen dispositivos médicos o heridas abiertas.

En personas vulnerables, la bacteria puede provocar infecciones respiratorias, urinarias o de piel, dependiendo del nivel de exposición y del estado de salud del usuario.

Lote afectado y detalles del retiro:

Producto: Toallitas desmaquillantes ultrasuaves de 25 paquetes de 50 unidades cada uno

Marca: Neutrogena

Número de lote: 1835U6325A

Cantidad: 1,312 cajas (12 paquetes por caja)

Motivo del retiro: Presencia de Pluralibacter gergoviae

Clasificación: Retiro de Clase II por la FDA

Las autoridades recomendaron a los consumidores verificar el número de lote en el empaque antes de utilizar el producto y suspender su uso de inmediato si coincide con el código afectado.

29-10-2025

