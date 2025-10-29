FANB destruye dos campamentos TANCOL en Amazonas

En el marco de Operación «Neblina 25», la FANB REDI N° 06 Guayana, en Amazonas, destruyó dos campamentos logísticos utilizados por grupos TANCOL.

Según la publicación en redes sociales, en el primer campamento se retuvo un (01) vehículo marca Toyota, modelo land Cruiser, color azul, año 1992, placas AM464YA, cuarenta y cinco (45) cartuchos Cal. 7,62×51 mm, veinticinco (25) cartuchos cal. 5.56 mm, treinta y ocho (38) panfletos tancol alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), veinte (20) chalecos verdes (tácticos), dos (02) equipos de comunicaciones (radios transmisores), cuatro (04) bombonas de alta presión para el almacenamiento y transporte de gas.

En la segunda casa logística utilizada por los grupos TANCOL fueron incautados (86) cartuchos Cal 762×51 mm, cuarenta (40) cartuchos cal. 5.56 mm, dos (02) cargadores de fusil, cuarenta y tres (43) panfletos alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), treinta (30) chalecos verdes (tácticos), dos (02) equipos de comunicaciones (radios transmisores), dos mil (2.000) Lts de combustible tipo gasolina.

El material de interés criminalístico fue registrado y destruido en el sitio. Procedimiento puesto a la Orden del Ministerio Público

Cactus24 29-10-2025

