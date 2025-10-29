Este miércoles 29 es el primer Caracas- Magallanes

¡Llegó el gran día! Después de una larga espera, finalmente Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas se ven las caras por primera vez en esta temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Tras haber igualado la serie particular de la campaña pasada, a cuatro victorias por lado, hoy inicia una nueva etapa en esta rivalidad que data de años en nuestro béisbol profesional.

Navegantes del Magallanes llega a este encuentro de una manera distinta a la que todo el mundo esperaba. Con récord de 3-6. Mientras que Leones ocupa el tercer puesto de la tabla con un récord a su favor de 5-4.

Ahora bien, los turcos están llamados a conseguir la victoria en la ruta donde, precisamente no han logrado mostrar una buena actuación, dejando apenas una victoria en cinco oportunidades.

Asimismo, la ofensiva, la gran falla en este inicio de temporada, comenzó a mostrar destellos desde la segunda semana de acción y en esta oportunidad enfrentarán a un Erick Leal, que regresó con todo a Leones del Caracas y tiene como propósito mejorar sus números logrados en la contienda pasada.

Por Leones, el grandeliga Harold Castro hará su estreno en esta temporada, además de contar con los ya inspirados Yonathan Daza, Wilfredo Tovar y Aldrem Corredor.

Normas al máximo

Como todo clásico entre los eternos rivales significa una fiesta para el fanático, en esta oportunidad la gerencia de Leones anunció en sus redes sociales que no venderán entradas en las taquillas del estadio Monumental, evitando así un desorden para entrar e incluso, darles cabida a los revendedores.

Para este juego, las entradas tendrán un costo entre US$ 7 (gradas) y US$ 60 (VIP), todo esto sin contar los altos costos de las bebidas y comidas en el estadio Monumental.

La hora de play ball está pautada para las 7:00 de la noche, así que ¡comienza la rivalidad Caracas – Magallanes en esta temporada!

Cactus24 (29-10-2025)

