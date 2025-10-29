El huracán Melissa baja a categoría 3 mientras se acerca a Cuba

El huracán Melissa ha llegado a Cuba, tras haber golpeado con gran intensidad a Jamaica, país que ha sido declarado «zona catastrófica» por su primer ministro, Andrew Holness.

El poderoso huracán tocó tierra en los alrededores de la provincia de Santiago de Cuba, al sureste de la isla, en horas de la madrugada de este miércoles con categoría 3 y unos vientos «sostenidos» de hasta 193 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La tormenta ha llegado a Cuba luego atravesar Jamaica este martes como un fenómeno de categoría 5 y con vientos que alcanzaron velocidades de hasta 295 km/h, lo cual la convirtió en la más fuerte que haya afectado a esta isla caribeña de 2,8 millones de habitantes y donde aún se está haciendo balance sobre los daños que ha dejado a su paso.

Aunque el fenómeno se ha debilitado, el NHC ha advertido que la situación sigue siendo «extremadamente peligrosa» y supone «un riesgo para la vida».

El Instituto Meteorológico (Insmet) de Cuba prevé que el huracán, cuyo centro avanza a 17 kilómetros por hora, se desplace en dirección noreste, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, lluvias que podrían dejar hasta 450 mililitros (litros por metro cuadrado) y marejadas ciclónicas con olas de hasta ocho metros.

Tras entre seis y ocho horas en tierra, el pronóstico estima que Melissa saldrá al mar por el municipio de Banes (noreste), aunque sus efectos se seguirán sintiendo en Cuba por otras ocho o diez horas más.

Las autoridades cubanas han advertido que se trata de un sistema «extremadamente peligroso» por la probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, deslaves, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas.

En las seis provincias en alarma ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey) se ha evacuado o protegido a 735.000 personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios. Suponen más del 7,5 % de la población total.

Además, en toda la región oriental se ha paralizado el transporte público terrestre, marítimo y aéreo; se ha suspendido la actividad docente y se han asegurado infraestructuras estatales y cultivos.

Dos de las siete centrales termoeléctricas del país, la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se han detenido ya por seguridad, al encontrarse en el camino de Melissa y ante el temor de que sufran desperfectos. Hay que tener en cuenta que son infraestructuras obsoletas y con un déficit crónico de inversiones.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución y ha advertido que ésta «será una noche muy difícil» para todo el país.

La devastación en Jamaica

Los reportes preliminares de daños en Jamaica hablan de afectaciones en al menos seis hospitales, numerosas carreteras inundadas y miles de árboles y postes de luz caídos, pero debido a las dificultades para las comunicaciones y a los cortes de la electricidad, se prevé que no se conozca la magnitud real del desastre hasta dentro de varios días.

Cactus24 (29-10-2025)

