EE.UU. elimina la renovación automática de los permisos de trabajo a partir del 30 de octubre de 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva regla que pone fin a la práctica de extender automáticamente los permisos de trabajo (Employment Authorization Document, o EAD) para ciertos inmigrantes que presentan solicitudes de renovación a partir del 30 de octubre de 2025.

Según el DHS, el cambio busca priorizar los procesos de verificación y control de antecedentes antes de conceder una nueva autorización de empleo.

La medida afectará a miles de inmigrantes que hasta ahora podían seguir trabajando mientras su renovación del EAD estaba en trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La nueva regla interina, publicada para inspección pública en el Registro Federal, elimina la extensión automática de hasta 540 días que se concedía a ciertas categorías de solicitantes mientras USCIS procesaba su renovación. El DHS señaló que la decisión responde a órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, entre ellas “Protecting the American People Against Invasion” (E.O. 14159) y “Protecting the United States From Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats” (E.O. 14161), que refuerzan las medidas de seguridad y el control migratorio.

“USCIS está poniendo un énfasis renovado en las verificaciones de antecedentes e investigaciones de seguridad, eliminando políticas implementadas por la administración anterior que priorizaban la conveniencia de los extranjeros por encima de la seguridad y protección de los estadounidenses”, dijo el director de USCIS, Joseph Edlow. “Es una medida de sentido común garantizar que se hayan completado las verificaciones de antecedentes e investigaciones de seguridad adecuadas antes de que se extienda la autorización o documentación de empleo de un extranjero. Todos los extranjeros deben recordar que trabajar en los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, agregó el funcionario.

La regla afecta a inmigrantes en diversas categorías de permiso de trabajo, entre ellas:

Solicitantes de ajuste de estatus o asilo.

Beneficiarios de TPS (Estatus de Protección Temporal).

Cónyuges de titulares de visas H-1B o L-1.

Personas con solicitudes de cancelación de deportación u otros procesos pendientes ante USCIS.

Solo los EAD que ya fueron extendidos automáticamente antes del 30 de octubre de 2025 seguirán siendo válidos bajo las normas anteriores. También se mantendrán las extensiones automáticas otorgadas por ley o mediante avisos especiales en el Registro Federal, como las relacionadas con el TPS.//PrensaLatina

Cactus24 29-10-2025

