Cuatro muertos en ataque a otra narcolancha, confirma secretario de Estado de EE.UU

Este miércoles, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que por orden del mandatario, el Departamento de Guerra “llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico Oriental”.

Hegseth afirmó que la inteligencia de las fuerzas estadounidenses detectó que la lancha estaba participando en “el contrabando de estupefacientes”.

Esto porque estaba transitando por una ruta conocida “de narcotráfico y transportaba estupefacientes”.

El secretario de Guerra también detalló que en la narcolancha se encontraban cuatro hombres a bordo que murieron tras el ataque en el Pacífico.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”, añadió Hegseth.

“El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen”, sentenció.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, indicó Hegseth.

