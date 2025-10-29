Conviasa suspende vuelos hacia México, Cuba y Nicaragua por huracán Melissa

La aerolínea estatal Conviasa informó este martes la extensión de la suspensión de los vuelos hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el próximo 31 de octubre, la cual se decretó la semana pasada por la presencia en el mar Caribe del huracán Melissa.

La empresa informó que inicialmente estableció la medida hasta el 28 de octubre, pero ahora la ha extendido por tres días más, es decir, hasta el viernes.

Conviasa comunicó que extendió su operación para garantizar la seguridad de sus operaciones y pasajeros.

La aerolínea notificará por correo electrónico, en las próximas horas, la fecha de reprogramación a todos los pasajeros afectados por esta situación, mientras continúa evaluando la evolución del huracán.

Cactus24 29-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.