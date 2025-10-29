Azulejos se impuso ante los Dodgers en el cuarto de la Serie Mundial

En el cuarto partido de la Serie Mundial del beisbol de Grandes Ligas se impuso Azulejos de Toronto, 6 carreras a 2 ante Dodgers de Los Ángeles, en encuentro celebrado en el Dodger Stadium, un resultado que igualó la instancia a dos triunfos por lado y garantiza el regreso de la misma al Rogers Centre de Toronto.

El larense Andrés Giménez (SS) fue el único venezolano que tuvo acción en el partido, contribuyendo al triunfo de Azulejos con una carrera anotada y otra impulsada. En el encuentro tuvo tres turnos a la ofensiva y conectó un sencillo, también fue retirado en una ocasión por la ruta del ponche.

Giménez logró su imparable en el séptimo episodio con corredores en segunda y tercera, sencillo al jardín izquierdo que impulsó una de cuatro carreras en el episodio y que puso el encuentro a favor de su equipo 3-1.

En esta ocasión al japonés Shohei Ohtani (P, 2-1) no le fue bien en el montículo ni a la ofensiva, abrió y se mantuvo seis innings, recibió seis hits (un jonrón), cuatro carreras, dio un boleto y ponchó a seis cargando con su primera derrota, mientras que como bateador designado tuvo tres turnos y salió en blanco, recibió un boleto y en dos ocasiones lo retiraron por la ruta del ponche, ganó el estadounidense Shane Bieber (G, 2-0) que trabajó cinco tramos con cuatro imparables, una carrera, tres boletos y tres ponches.

El quinto partido de la serie será jugado este miércoles en Los Ángeles.

Cactus24 (29-10-2025)

