Abusó sexualmente y asesinó a su cuñada y su hijo de dos años

‎Jonaiker José Díaz Caraballo de 26 años, fue detenido por el homicidio de Leidymar de los Angeles Rocas Navas (19) y su hijo de 2 años, Ángel David Molina Navas, el pasado 27 de octubre en Mamera 4, en el sector Brisas de Arismendi de Caracas.

Se pudo conocer que el hombre, valiéndose de que su pareja y sus hijos se encontraban en los Valles del Tuy, se contactó con su cuñada Leidymar, con la intención de que lo ayudara con la limpieza del hogar, trabajo que sería remunerado, por lo que esta accedió a realizarlo; sin embargo, una vez en la vivienda, donde asistió con su hijo, en un descuido de la víctima (Leidymar) fue forzada a tener un encuentro íntimo con Jonaiker, a lo que ella se negó, enfureciendo al acusado, que valiéndose de su fuerza física, sometió, y posteriormente ató sus extremidades a la cama utilizando un cable, para abusar de ella.

El infante atemorizado por el episodio violento, comenzó a llorar, momento en que el hombre se lo llevó hacia el baño en donde le causó la muerte con un arma blanca, luego del suceso, retornó a la habitación donde estaba Leidymar y le propinó más de 50 heridas punzo penetrantes causándole la muerte, para volver a abusar de ella y de su hijo, ya estando fallecidos; posteriormente, envolvió ambos cadáveres en bolsas de color negro y los arrojó en una zona boscosa ubicada en la parte posterior de la vivienda, el mismo se traslada a la residencia de sus padres ubicada en El Valle, donde fue capturado.

Jonaiker fue puesto puesto a disposición del Ministerio Público.

Cactus24 (29-10-2025)

