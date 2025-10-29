290 venezolanos regresaron al país en vuelo desde Texas

290 venezolanos arribaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía provenientes de El Paso, Texas, Estados Unidos (EE. UU.).

Los migrantes llegaron en el vuelo número 81 de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Los connacionales retornados este miércoles 29 de octubre son 239 hombres, 43 mujeres, un adolescente, cinco niñas y dos niños, quienes fueron recibidos con atención integral y logística especializada, al priorizar su bienestar físico, emocional y social desde el momento de su llegada al territorio nacional.

Cactus24 29-10-2025

