20 años y dos meses de prisión por tráfico de 55 envoltorios de marihuana 

José Gregorio Guerra Rincón de 50 años, fue condenado a cumplir 20 años y dos meses de prisión; luego de que admitió su responsabilidad en el tráfico de 20,174 kilos de marihuana.

Por este mismo caso, se ordenó le pase a juicio de Isbelio Jesús Fusil Zárraga (45) por su participación en los hechos antes mencionados.

Tal alijo fue detectado e incautado el 22 de junio del presente año por funcionarios Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el punto de la Estación Policial ubicado en la parroquia Dabajuro; perteneciente al municipio homónimo del estado Falcón.

Durante el mencionado día, funcionarios de la PNB observaron un vehículo accidentado fuera de vía; que procedieron a movilizar hacia la estación policial. Durante el proceso, Guerra Rincón y Zárraga se acercaban al carro con un bidón de gasolina. Al ser cuestionados sobre la propiedad del vehículo, ambos contestaron que les pertenecía y acompañaron a los funcionarios de seguridad hacia la estación policial para una revisión de rutina.

En la inspección del automóvil, en el interior del tanque de combustible encontraron 55 envoltorios de marihuana, que arrojó un peso neto de 20,174 kilos. A su vez, se ubicaron dos teléfonos celulares y un bolso bandolero contentivo de la identificación de Guerra Rincón. En consecuencia, ambos hombres resultaron aprehendidos de forma inmediata y puestos a la orden del Ministerio Público.

En la audiencia preliminar, la Fiscalía 21ª de Falcón ratificó la acusación contra Guerra Rincón y Fusil por la comisión de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las modalidades de ocultamiento y transporte; además de asociación.

Una vez escuchada la admisión de hechos por parte de Guerra Rincón, el Tribunal 5º de Control de la citada jurisdicción dictó la mencionada condena en su contra y ordenó que cumpla su sentencia en la Comunidad Penitenciaria Coro.

Por su parte, la mencionada dependencia judicial ordenó el pase a juicio de Fusil y dictaminó que continúe privado de libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.//NP

Cactus24 (29-10-2025)

