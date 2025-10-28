Venezuela pide el levantamiento de sanciones a Cuba

El embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, reiteró la condena del país sobre bloqueo impuesto contra Cuba por parte del imperialismo estadounidense.

Desde la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Moncada recordó que esta medida criminal que se mantiene desde hace más de 60 años ha generado pérdidas superiores a 5000 millones de dólares al año.

Estados Unidos «busca rendir por hambre, enfermedad y muerte a un pueblo entero«, denunció el alto diplomático. «Esta es la verdad que se quiere ocultar cuando llaman a este crimen una simple medida política”, rechazó.

Durante este último año EEUU “ha intentado manchar la solidaridad internacional cubana con una campaña de descrédito contra los programas de cooperación médica, que han salvado millones de vidas en múltiples rincones del mundo”.

Venezuela objeto de un ataque similar

Asimismo, aseveró que “desde Venezuela hablamos con conocimiento de causa, pues somos el objetivo de un ataque similar por parte del régimen imperial estadounidense”.

Moncada manifestó el sufrimiento que tales acciones le provocan al pueblo venezolano desde hace 10 años “con una política que ha intentado asesinar a venezolanos por la vía del sufrimiento”.

“Nosotros hemos recibido los ataques de esta guerra económica y estamos a punto de recibir ataques militares”, denunció ante la Asamblea.

Cuba pone los médicos y EEUU las masacres

Radio Miraflores informa que el representante del país en la ONU, también criticó que se ataquen las misiones médicas cubanas y exigió que se retire a la isla de la lista de los países patrocinantes del terrorismo.

«Mientras Cuba pone los médicos, los Estados Unidos pone las masacres y todo el mundo puede ver quién es el terrorista en el Caribe. EEUU usa sus listas de terrorismo como arma para imponer sanciones aún más criminales a la economía cubana», rechazó.

«Por eso exigimos que Cuba sea retirada inmediatamente de esa lista que ofende la razón y la justicia. El bloqueo contra Cuba es parte de una política imperial más amplia para imponer la voluntad de Washington sobre todo el continente Americano, por eso quieren Panamá, Canadá, Groenlandia y también a Venezuela es la vieja política colonialista», advirtió.

Señaló que «desde Venezuela vemos la industria de la muerte y el terror trabajando a toda máquina: medidas coercitivas unilaterales, operaciones de desinformación, operaciones clandestinas de sabotaje, amenazas militares con portaviones y submarinos nucleares y asesinatos de civiles».

Cactus24 28-10-2025

