Tras 24 días en fuga, lo capturaron por el femicidio de su expareja en Tocópero ⁣

⁣Rafael de Jesús Colina García de 41 años, fue detenido este lunes luego de permanecer 24 días prófugo, en una vivienda de San José de la Costa, tras estar solicitado por el asesinato de su expareja, Carmen Guadalupe Clara Clara de 30 años, ocurrido el pasado 3 de octubre en el sector El Perú de Tocópero.⁣

El secretario de Seguridad Ciudadana y director general de Polifalcón, general de brigada Miguel Morales Miranda, confirmó la aprehensión del sujeto, quien será puesto a disposición del Ministerio Público.⁣

Según reseñó el periodista Gerardo Morón Sánchez en su cuenta @VersiónMorón, el crimen se produjo luego de que Clara Clara decidiera terminar la relación un mes antes por episodios de violencia. Colina le propinó seis puñaladas en su residencia.⁣
Cactus24 (28-10-2025)
