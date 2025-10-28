Privada de libertad por el presunto homicidio de su hija recién nacida 

Andreína Katherine López Peper (35) fue privada de libertad por su presunta responsabilidad en el homicidio de su hija recién nacida.

Tal situación fue detectada el pasado 12 de octubre por familiares de López Peper, quienes notificaron a los funcionarios de la Policía del estado Carabobo (Policarabobo); ubicados en la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia.

Según información recibida de entrevistas con familiares de la dama, durante ese día la mujer se encontraba en casa junto con sus hijas de 13 y 10 años de edad; cuando entró en labor de parto y pidió a sus hijas un tobo con agua.

Al llevarle el agua, las hijas de la fémina se percataron de que la cama estaba manchada de sangre; al igual que el piso. También encontraron a su progenitora inconsciente. En consecuencia, ambas salieron de la vivienda y pidieron ayuda a familiares cercanos; quienes trasladaron a la mujer al hospital más cercano.

Una vez en el centro de salud, el personal que atendió a la mujer y recibió el cuerpo de la recién nacida con signos de ahorcadura. Vale señalar que la neonata llevaba prendas impregnadas de sangre alrededor de su cuerpo y tenía signos de haber recibido un golpe por caída. En consecuencia, se notificó de lo ocurrido a funcionarios del Cicpc, quienes aprehendieron a López Peper de forma inmediata para dejarla a disposición del Ministerio Público

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 22ª de Carabobo imputó a López Peper por la presunta comisión de homicidio calificado en perjuicio de la infanta.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1° de Control de la referida jurisdicción dictó la privativa de libertad en contra de la imputada y ordenó su reclusión temporal en la sede del Cicpc en la ciudad de Valencia.

Nota de prensa

Cactus24 (28-10-2025)

