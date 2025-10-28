Preso por pagar con transferencias bancarias falsas en Lara

Funcionarios del Cicpc Delegación Municipal San Juan Lara, permitió la ubicación y detención de Alexi Rafael Rodríguez Gómez (25), en la Urbanización Francisco Torres, de Carora, estado Lara, quien fue denunciado por estafa.

La propietaria de un establecimiento de venta de celulares denunció que Rodríguez Gómez se trasladaba a la tienda con la finalidad de adquirir dispositivos celulares de alta gama (IPhone y Huawei), informando que los pagos serán a través de pago móvil.

Al momento de efectuar el pago por transferencia, colocaba monto menor al estipulado y mediante un programa de edición alteraba la imagen colocando el monto plasmado en las facturas de compra.

Asimismo, se conoció que dicho antisocial ejecutaba estos hechos para saldar otras deudas adquiridas a través de la ludopatía; con su detención se recuperaron nueve celulares, siendo ocho IPhone y un Huawei.

Cactus24 28-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.