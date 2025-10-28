Portero del Inter de Milán atropelló y mató un anciano en silla de ruedas

Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropelló y mató accidentalmente a un hombre de 81 años que transitaba en la calle en una silla de ruedas eléctrica.

Según el medio italiano La Reppublica, el terrible suceso ocurrió la mañana de este martes en Fenegrò, en la zona de Como, cerca del centro de entrenamiento del club

El impacto “extremadamente violento” habría sido ocasionado luego de que el hombre cambiara repentinamente de dirección e invadiera el carril contrario.

Aún se desconoce si la persona de la tercera edad cruzó el carril por despiste, accidente, o si sufrió algún tipo de desmayo o quizá un infarto.

El medio Qui Como reporta que los servicios de emergencias acudieron inmediatamente al lugar, incluida una ambulancia aérea de Como, una ambulancia de la Cruz Roja de Saronno y los Carabineros de Cantù, sin embargo, no pudieron hacer nada por la víctima.

Josep Martínez, portero suplente del Inter de Milán, de 27 años, salió ileso del accidente, pero se reporta que estaba visiblemente afectado por el trágico suceso.

El Inter no se ha pronunciado al respecto, pero canceló su rueda de prensa de este martes de cara a su partido contra Fiorentina de este miércoles.

Josep Martínez se formó en las fuerzas básicas del Barcelona y posteriormente pasó por Las Palmas, Leipzig y Genoa, su último club antes de fichar con el Inter en el verano del 2024.

