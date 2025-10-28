Petro sobre ataques de EE. UU. a narcolanchas: Son asesinados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este martes en su cuenta de X tras los nuevos ataques anunciados por el Departamento de Guerra de Estados Unidos a embarcaciones en el océano Pacífico, las cuales supuestamente transportaban droga. Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, 14 personas murieron en el operativo.

«Son asesinados. Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes. No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza, las bajas se convierten en asesinatos. Si América Latina y el Caribe no se usan contra la arbitrariedad en el Caribe y las tierras de Bolívar, serán por siempre parias», aseguró el Presidente.

Hegseth, por su parte, dijo que ocho «narcoterroristas» murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y, de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. No dio información sobre la cuarta lancha que fue atacada. Por otro lado, en cuanto al sobreviviente, «el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) inició de inmediato los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR); las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate».

«Por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (OTD) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental. Nuestros servicios de inteligencia conocían las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban narcóticos», añadió el secretario en su cuenta de X. De acuerdo con el funcionario estadounidense, los «narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda» y «serán tratados de la misma manera».

Cactus24 28-10-2025

