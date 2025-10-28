Ondas tropicales 51 y 52 se acercan a Venezuela, advierte INAMEH

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que las ondas tropicales N° 51 y 52 se encuentran cerca del territorio venezolano, por lo que estiman lluvias, así como actividades eléctricas en los días venideros.

De acuerdo con un post en su cuenta de Instagram, el ente climático indicó la onda 51 pasará por el país desde la Guayana Esequiba para el día de hoy, mientras que la 52 se encuentra actualmente en la Guayana Francesa y se estima que ingrese por el Esequibo entre miércoles 29 y jueves 30 de octubre próximo.

Inameh reiteró que el Huracán Melissa, de categoría 5, se ubica a 1040 km al oeste-noroeste de la Península de Paraguaná y presenta vientos máximos sostenidos de 278 Km/H.

Cactus24 28-10-2025

