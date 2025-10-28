Mueren 16 personas en Bolivia tras caer 600 metros por un barranco en un autobús

Un trágico suceso ha conmocionado a Bolivia tras la caída de un autobús por un barranco de 600 metros cerca de Cochabamba, dejando un saldo de al menos 16 personas fallecidas y 20 heridas, según reportes de la Policía de Tráfico boliviana.

Los primeros en responder al accidente han sido los habitantes de localidades próximas, quienes encontraron el vehículo completamente destrozado. El autobús se precipitó desde un tramo de la carretera con curvas cerradas y poca visibilidad, según informaciones del periódico ‘El Deber’.

Actualmente, las investigaciones se focalizan en dos aspectos principales: la sobrecarga del autobús y la conducción del chófer, un joven de 23 años que ha sobrevivido al siniestro. Este último está bajo investigación por presuntamente exceder los límites de velocidad y por imprudencia, lo cual podría llevar a acusaciones de homicidio en accidente de tráfico y conducción irresponsable.

Equipos de Bomberos, Policía y Fiscalía se han movilizado al lugar para realizar las diligencias necesarias, incluyendo la recolección de evidencias y el levantamiento de los cuerpos. Se espera un informe actualizado sobre el número de víctimas y los detalles del accidente por parte de las autoridades competentes.

Cactus24 (28-10-2025)

