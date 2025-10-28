Hallan muerto a tachirense desaparecido en Brasil

El joven Juan Andrés López Yépez, de 22 años, oriundo del estado Táchira (Capacho), fue hallado muerto en la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, Brasil.

La familia había perdido contacto con él desde el martes 21 de octubre, cuando se encontraba en Brasil por motivos laborales, pero antes de desaparecer, habría denunciado que estaba siendo víctima de una extorsión, situación que aumentó la preocupación de sus familiares en Venezuela y en el extranjero.

El portal Ultimapaginatachira, el cadáver fue identificado en la morgue por el padre del joven quien se trasladó desde Colombia a Recife.

Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la causa de muerte, y las autoridades brasileñas no han emitido un comunicado público sobre el caso.

Cactus24 28-10-2025

