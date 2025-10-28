Fuerzas israelíes dicen haber matado a tres palestinos en Cisjordania

Las fuerzas israelíes mataron a tres palestinos a los que calificaron de miembros de una «célula terrorista», durante un allanamiento cerca de la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada, informó la policía.

La operación en la aldea de Kafr Qud fue realizada conjuntamente por el ejército y la unidad élite de contraterrorismo policial, Yaman.

«Durante una ofensiva realizada por las fuerzas de Yaman en la zona de Kafr Qud (…), los agentes intervinieron para neutralizar una célula terrorista que planeaba un ataque y era parte de una organización terrorista activa en el campo de refugiados de Yenín», indicó la policía en un comunicado.

«Las fuerzas detectaron a miembros de la célula saliendo de una cueva. Francotiradores de la unidad abrieron fuego preciso, matando a los tres terroristas», agregó.

El ejército lanzó posteriormente un bombardeo aéreo en la cueva para destruir el «escondite terrorista», dijo la policía.

El Ministerio de Salud palestino de Cisjordania identificó a los tres hombres, todos de una veintena de años, como Abdulah Mohamed Omar Jalamneh, Qais Ibrahim Mohamed Al Beitawi y Ahmed Azmi Aref Nashrati.

La violencia en Cisjordania ha aumentado desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, con el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.