FANB neutralizó aeronave proveniente del Caribe que ingresó a espacio aéreo venezolano

El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), GJ. Domingo Hernández Lárez, informó que en pleno ejercicio de la soberanía nacional fue interceptada e inmovilizada una aeronave proveniente de las islas del Caribe que ingresó al espacio de Venezuela con el transponder apagado y sin autorización. El operativo se ejecutó en el estado Apure.

Con esta operación se suman 21 aeronaves inutilizadas en el 2025 y 412 desde la implementación de la Ley de Control del Espacio Aéreo.

El GJ. Hernández Lárez declaró que en el marco del Tratado Regional de Interoperabilidad Aérea entre los Países Latinoamericanos y del Caribe, la fuerza militar recibió la información de esta aeronave que provenía desde las Islas del Caribe sin plan de vuelo, además, con las comunicaciones suprimidas. Al tomar rumbo por el sur de Venezuela e ingresar de manera ilegal al territorio, fue detectada y declarada como blanco de interés y vector hostil. Aterrizó en una pista fronteriza no autorizada en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure y se procedió inmediatamente a su inmovilización. El Comandante Estratégico de la FANB destacó que «Venezuela es tierra de paz, no permitiremos la violación de nuestra soberanía, no somos plataforma del narcotráfico transnacional, no producimos ni consumimos sustancias estupefacientes”.