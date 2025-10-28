En un ataque de celos golpeó a su expareja con un tubo

En medio de un ataque de celos, Enderson Jesús González Fernández, 31 años de edad, arremetió violentamente contra su expareja sentimental, con agresión física y verbal, con amenazas de muerte, golpeándola con un tubo, en un hecho suscitado en el barrio La Montañita de Maracaibo.

La víctima llegó solicitado ayuda a la sede del Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), quienes al conocer la denuncia se dirigieron hasta donde se encontraba el agresor para su arresto, éste ante la presencia policial intentó darse a la fuga, huyendo por el patio trasero de su vivienda, provocando una persecución a pie, que terminó unas cuadras más adelante cundo el fugitivo pretendió ingresar a un templo de los Testigos de Jehová.

Una vez capturado fue conducido a la sede policial donde quedó a disposición de la Fiscalía 2 del Ministerio Público; la víctima fue llevada al Ambulatorio Simón Bolívar, le diagnósticaron hematomas en el dorso, brazos y rodillas, así como, escoriaciones en el rostro y cuello.

Prensa Cpbez

Cactus24 (28-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.