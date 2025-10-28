El huracán Melissa toca tierra en la costa suroeste de Jamaica con vientos sostenidos de 295 km/h

El huracán Melissa tocó tierra en la costa suroeste de Jamaica poco después de la 1 p.m. hora del Este de EE. UU., confirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta de categoría 5 es la más fuerte que azota la isla desde que comenzaron a llevarse registros hace 174 años.

Se espera que corte la isla en diagonal, de sur a norte, antes de impactar Cuba.

La parroquia Santa Isabel, una región en la costa sur de Jamaica, podría ser la más afectada.

«No hay infraestructura en la región que pueda soportar una tormenta de categoría 5», dijo el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

Las autoridades jamaicanas advirtieron a los residentes que las condiciones pronto empeorarán, a pesar de las fuertes lluvias que ya azotaban la isla antes de que la tormenta tocara tierra.

Cactus24 (28-10-2025)

