Detenido por golpear salvajemente a un perrito

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), detuvieron en flagrancia a un hombre este domingo 26 de octubre en calle San Alejo, casa n.º 11 del Niño Jesús de El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, del estado Aragua, por golpear salvajemente a un perro.

El sujeto identificado como Freddy José Linares Rodríguez, la detención ocurrió cuando los efectivos sorprendieron al agresor atacando al animal con el mango de madera de una pala. Los funcionarios policiales intervinieron inmediatamente, procedieron a la detención del individuo y lo trasladaron a un comando policial.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes por el delito de maltrato animal. Según el reporte preliminar, el mestizo, de aproximadamente 4 años de edad, presentaba una herida abierta a nivel facial con sangrado, un hematoma y una posible fractura en la pata derecha.

El perro agredido lo rescataron y recibió atención inmediata. Funcionarios y voluntarios de Protección Civil del municipio MBI, evaluaron las lesiones del animal junto al personal del Cuerpo de Bomberos de Aragua y de la Universidad Central de Venezuela, quienes se hicieron presentes en el lugar.

Finalmente, el canino fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Misión Nevado, en el municipio Francisco Linares Alcántara, para recibir atención primaria.

Vecinos del sector expresaron su indignación ante el suceso y exigieron la aplicación de todo el peso de la ley contra el responsable, hicieron un llamado urgente a la tenencia responsable de mascotas y a la defensa de los seres vivos indefensos.

Cactus24 (28-10-2025)

