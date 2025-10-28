Balbino Fuenmayor explotó y se llevó el Jugador de la Semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor exhibió su producción y fue electo el Jugador de la Semana. El slugger de Caribes de Anzoátegui hizo ebullición con el madero en el período comprendido entre el 21 y 26 de octubre, para alzarse por quinta ocasión en su carrera con el galardón, primera desde la temporada pasada, cuando lo ganó en la séptima semana de la ronda eliminatoria.

Balbino Fuenmayor fue colíder de la LVBP, durante el reciente lapso descrito, en carreras impulsadas (11, junto a Yonathan Perlaza) y bases alcanzadas (14, empatado con otros cinco peloteros).

Esa actuación le permitió al criado en Guigue, de 35 años de edad, terminar la segunda semana del campeonato como el líder del circuito en empujadas (15) y almohadillas totales (24, junto a Damiano Palmegiani y Máximo Acosta).

El recio toletero derecho, a su vez, fue segundo durante el septenario en hits (9) y dobles (2), además de tercero en extrabases (3). Finalizó con astronómica línea ofensiva de .429/ .500/ .667 y un jonrón incluido entre sus imparables, encumbrándose como pieza esencial de la Tribu, que cerró la semana con cinco triunfos seguidos.

Cactus24 (28-10-2025)

