Asamblea Nacional declara persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el martes por unanimidad declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, al considerar que la mandataria formaría parte de un plan sistemático para “agredir y atentar” contra la soberanía y la paz del país.

La declaración fue avalada un día después que el presidente Nicolás Maduro anunció su decisión de suspender los acuerdos de explotación de gas con Trinidad y Tobago en respuesta a lo que consideró una postura “hostil” de la primera ministra en un momento en que un destructor estadounidense se encuentra en la capital de la vecina nación caribeña.

“Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea utilizado como un portaaviones contra Venezuela”, dijo Jorge Rodríguez, cercano colaborador de Maduro y presidente del Poder Legislativo venezolano.

La tensión entre ambos países se acrecentó luego de la llegada el domingo a la capital trinitense del USS Gravely, un destructor con misiles teledirigidos.

Funcionarios trinitenses y estadounidenses indicaron que el enorme buque de guerra permanecerá en Trinidad y Tobago hasta el jueves de manera que ambos países puedan llevar a cabo ejercicios de entrenamiento.

Cactus24 28-10-2025

