64 muertos en operativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro

Al menos 64 personas murieron y otras 81 fueron arrestadas este miércoles durante la operación más letal llevada a cabo por las fuerzas de seguridad brasileñas contra una de las estructuras de Comando Vermelho, el grupo criminal más importante del país, en la zona norte de Río de Janeiro.

Entre los 64 muertos, que según las autoridades eran narcotraficantes que intercambiaron disparos con la Policía, hay cuatro agentes de las fuerzas de seguridad fallecidos y seis heridos. No obstante, el operativo continuaba en curso, por lo que no se descarta que el balance pueda aumentar, según recoge G1.

La conocida operación “Contención”, que movilizó a 2.500 agentes, tuvo lugar en los barrios de Alemão y Penha tras más de un año de investigación y un centenar de órdenes de arresto. La Policía indicó que algunos de los sospechosos lanzaron bombas desde drones y otros huyeron de la zona.

Durante la operación, los agentes arrestaron a Thiago do Nascimento Mendes, alias Belao do Qutungo, uno de los líderes de Comando Vermelho en la región; y Nicolas Fernandes Soares, sospechoso de ser el operador financiero de uno de los principales líderes del grupo, Edgar Alves de Andrade. Además, confiscaron 75 rifles y dos pistolas.

La cartera ministerial sostuvo que mantiene tropas desplegadas desde octubre de 2023 y que hay operaciones programadas hasta diciembre de este año, cuando la medida podrá ser renovada de nuevo.

Cactus24 28-10-2025

