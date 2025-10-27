VenApp activó categorías para reportar «fake news», «avistamiento de drones» y «presencia de personas sospechosas»

La aplicación VenApp, utilizada para la gestión de reportes ciudadanos sobre servicios públicos, incorporó nuevos renglones de denuncia. Las nuevas categorías, tituladas «defensa del país» y «alteración del orden interno», se implementan en respuesta a una solicitud del mandatario Nicolás Maduro realizada el pasado 21 de octubre.

Entre las nuevas subcategorías agregadas a la plataforma para ser reportadas por los usuarios figuran: «Difusión de información falsa con fines maliciosos», «Presencia de personas sospechosas en el territorio nacional» y «Avistamiento de drones». Así lo informó Cazadores de Fake News a través de un hilo compartido en X.

También se incluyeron opciones para reportar «Presencia de grupos armados en las fronteras del país», «Alteración del orden público», «Daños al patrimonio público», «Cierre de vías públicas» y «Manifestaciones violentas».

Cactus24 (27-10-2025)

