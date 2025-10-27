Terremoto de magnitud 6,1 sacudió a Turquía

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este lunes 27 de octubre el oeste de Turquía. Por ahora no hay reportes de personas fallecidas; sin embargo, en redes sociales se han visto daños en infraestructuras y edificios.

El sismo, que se reportó a las 10:48 hora local, activó acciones preventivas con las unidades de rescate y atención. “Debido al sismo, que se sintió también en las provincias cercanas, la AFAD y todos los equipos de nuestras instituciones involucradas comenzaron a trabajar de inmediato”, precisó el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.

Sindirgi fue la ciudad epicentro del movimiento sísmico, que se sintió en Estambul, así como en Grecia y Bulgaria. Sindirgi, un municipio de 32.000 habitantes, ya había sido epicentro el pasado 10 de agosto de un terremoto también de magnitud 6,1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, además de dañar 16 edificios.

cactus24 27-10-25