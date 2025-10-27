Sexagenario mató a golpes a su pareja en Anaco

Una mujer de 31 años de edad fue asesinada a golpes por su pareja de 61 años en el sector Fundo Anaco en el municipio Anaco, la noche del pasado viernes.

La víctima identificada como Mirela Mata Martínez, y el agresor, identificado como Jesús Rafael Hernández.

De acuerdo con las investigaciones recabadas por El Tigrense, la agresión ocurrió en medio de una discusión de pareja, en la que la mujer recibió múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente, presuntamente un tubo.

La víctima fue trasladada hasta el hospital Angulo Rivas de Anaco, y por la gravedad de las heridas, posteriormente fue remitida al hospital universitario Luis Razetti de Barcelona, centro de salud donde falleció en horas de la mañana de este sábado 25.

CACTUS24 27-10-25