Sexagenario detenido por el abuso sexual de dos niños

Autoridades del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Cmdnna) del municipio Girardot estado Aragua, informaron sobre dos casos de abuso sexual contra menores de edad, por lo que activaron medidas de protección y gestión correspondientes con las autoridades para el proceso de ley.

Un hombre de 60 años, identificado como Juan Ramón González González, detenido y puesto a la orden del Ministerio Público tras quedar acusado de abusar sexualmente de dos niños de 5 y 7 años de edad. El suceso ocurrió en la vivienda que el agresor, dueño del inmueble, alquilaba a la familia de las víctimas.

El hecho se conoció cuando otro inquilino se percató de la situación y alertó a la madre, quien junto a otros habitantes de la vivienda llamaron a las autoridades y contuvieron al presunto agresor en el lugar hasta su captura.

El Consejo de Protección dictó una medida de protección a favor de los niños. Además, la madre será incorporada a un programa de Atención Familiar debido al incumplimiento de la responsabilidad de cuido, para brindarle herramientas de seguridad para la protección del grupo familiar. La decisión se tomó posterior a la valoración psicológica y el análisis de los detalles del caso.

En otro caso, las autoridades atendieron en el sector San Vicente a dos adolescentes de 13 y 14 años, quienes las abusaron sexualmente por un ciudadano de 48 años de edad.

El caso se reveló porque una de las adolescentes quedó embarazada, motivándola a informar a sus familiares a pesar de las amenazas del presunto agresor. La comunidad llamó a las autoridades mientras que la familia confrontaba al ciudadano, y este, aprovechándose del calor de la situación, se dio a la fuga.

El Consejo de Protección dictó una medida de protección para ambas adolescentes, después de la entrevista y valoración psicológica, asimismo, solicitaron a la coordinación policial que remita las actuaciones a fin de que el Ministerio Público aperture el procedimiento de rigor.

Con información de: Notitarde

Cactus24 (27-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unir Telegram y Facebook.