Profesor retó a los alumnos a sacar una mandarina de un vaso de agua sin derramar una gota

Un profesor se volvió viral tras retar a sus alumnos con un desafío aparentemente imposible: sacar una mandarina de un vaso completamente lleno de agua sin derramar ni una sola gota.

La frase «Si sabes física, la vida es más fácil» fue el gancho. Y, para sorpresa de muchos, una de sus alumnas utilizó su inteligencia y el conocimiento de la física para triunfar.

@atardecer_do Si sabes física la vida es más fácil… El profesor retó a sus alumnos a sacar una mandarina de un vaso lleno de agua sin derramar una sola gota. 📰 Mantente informado en atardecer.com.do NoticiasAtardecer AtaRDecer ♬ sonido original – AtaRDecer – AtaRDecer

El video viral muestra cómo la joven logró extraer la fruta del vaso sin incumplir la regla. Su ingeniosa solución demuestra que la aplicación práctica del aprendizaje es clave. El clip ha generado admiración en la red, probando que el conocimiento científico es la mejor herramienta para resolver problemas.

Cactus24 (27-10-2025)

