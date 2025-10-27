Preso por homicidio de joven en Guanta

La Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Puerto La Cruz del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), apresó a Julio Mauricio Camero Romero (23), apodado Sanky Pamky, por el homicidio de Wuilandes José Suniaga Figuera (30), asesinado en Guanta.

El caso se inició como persona desaparecida, luego de que la víctima fuera vista por familiares por última vez el pasado 11 de octubre en el sector Chorrerón, parroquia Chorrerón, municipio Guanta, donde laboraba en un local de comida rápida. Las intensas pesquisas determinaron que la víctima recibió una llamada por parte de Camero y tres delincuentes que se encuentran en fuga, quienes le solicitaron un servicio de delivery.

Cicpc informa en sus redes sociales que debido a que la víctima y los victimarios se conocían, luego de hacerles la entrega de la comida, se dirigieron a una zona montañosa del sector Los Bajos de San José, donde se encontraban consumiendo sustancias ilícitas.

Posteriormente, la víctima señaló a uno de sus victimarios de ser conocido en redes sociales por cometer diversos homicidios, por esto, los criminales aprovecharon un descuido de Suniaga y le propinaron un disparo que le causó la muerte, para luego despojarlo de sus pertenencias.

En un intento por encubrir el atroz crimen, los delincuentes calcinaron el cuerpo de la víctima utilizando un colchón e incendiándolo con combustible.

Quedando a la orden de la Fiscalía 26ª del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. Asimismo, continúan tras la búsqueda de los otros tres criminales.

CACTUS24 27-10-25